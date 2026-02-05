Осиротевший «Авангард» обидно проиграл «Автомобилисту», но все равно вышел в плей-офф

Команда не справилась без главного тренера и завершила победную серию.

Фото: hawk.ru

Сегодня, 5 февраля, в Омске прошел матч между «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу Екатеринбурга.

Первый период остался за «Автомобилистом». На 13-й минуте счет открыл Роман Горбунов. Омичам удалось нагнать соперников в начале второго периода: счет сравнял Николай Прохоркин. Вторая шайба омской команды нашла свое место в воротах гостей за минуту до конца периода. Ее автором стал Эндрю Потуральски.

В третьем периоде на последней минуте основного времени «Автомобилист» снял вратаря и в шесть клюшек смог пробить защиту «ястребов», сравняв счет. Героем екатеринбуржцев в конце третьего периода стал Александр Шаров.

На третьей минуте овертайма победную шайбу в ворота омичей забросил Роман Горбунов. Так, 8-матчевая победная серия омичей прервалась обидным поражением.

Напомним, что этот матч «Авангард» играл без главного тренера Ги Буше. Канадец уехал на родину, чтобы поддержать дочь. На игре с «Автомобилистом» команду вел тренер Дэйв Барр.

Отметим, что этой игрой омский клуб «купил» себе место в плей-офф сезона-2025/26. «Авангард» стал недосягаем для идущего на 9-м месте таблицы хабаровского «Амура». Сейчас «тигры» могут набрать 75 очков до конца регулярного чемпионата – это столько же, сколько у «Авангарда» до матча с «Автомобилистом».