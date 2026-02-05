В «Авангарде» на один матч поменяют главного тренера

На тренерском мостике «ястребов» сегодня будет находиться Дэйв Барр.

Фото: hawk.ru

В тренерском составе омского «Авангарда» произошли временные изменения перед игрой с екатеринбургским «Автомобилистом». Исполнять обязанности главного тренера в предстоящем матче будет Дэйв Барр. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что главный тренер «ястребов» Ги Буше пропустит матч, потому что поедет в родную Канаду.

Ранее наставник говорил о своем желании присутствовать на одном из матчей чемпионата Национальной ассоциации студенческого хоккея (NCAA), где выступает его дочь Наоми Буше. Девушке 22 года, и она проводит последний сезон в составе команды Йельского университета. В ходе 26 игр сезона она забила шесть голов и сделала восемнадцать голевых передач.

Матчи 6 и 7 февраля станут последними домашними играми регулярного чемпионата для команды университета. Судя по всему, любящий отец хочет устроить спортивное будущее дочери.

Отметим, что сегодня в составе «Автомобилиста» не будет присутствовать нападающий и американский однофамилец наставника «Авангарда» Рид Буше.