В клубе заявили, что он одинаково хорош и в обороне, и в атаке.

Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт с 27-летним канадским защитником Максимом Лажуа. Он будет играть за омский клуб в следующем сезоне под номером 58.

– Максима уже несколько сезонов хотели подписать многие команды, и мы рады, что он выбрал именно «Авангард». Защитник-универсал с отличным катанием и классным броском, мобильный, одинаково хорошо действует и в обороне, и в атаке. Также успешно связывает партнеров и принимает надежные решения, – отметил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

В прошлом сезоне Лажуа провел 76 матчей за «Коачелла Вэлли Файрбердс» (АХЛ) и набрал 39 (5+34) очков. Его показатель полезности составил «+14». Всего в АХЛ Лажуа сыграл 405 матчей, в которых забросил 39 шайб и отдал 164 передачи, показатель полезности – «+35». Также провел 77 матчей в НХЛ, где набрал 16 (7+9) очков.