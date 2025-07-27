Контракт с нападающим рассчитан на 1 год.

Омский «Авангард» официально подписал американского форварда Эндрю Потуральски. Контракт с 31-летним нападающим рассчитан на один год.

- Этого игрока давно хотели заполучить ведущие клубы КХЛ, и не случайно. Потуральски – прирожденный бомбардир, командный игрок, набирающий солидное количество очков за сезон. Мы рады, что в процессе переговоров Эндрю проникся тем подходом, той игровой философией, которую применяет в «Авангарде» Ги Буше. Рассчитываем, что наша игровая модель поможет новичку реализовать свои сильные стороны по максимуму и принести команде немало пользы, – заявил гендиректор омского клуба Алексей Сопин.

В минувшем сезоне Потуральски выступал за «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, где в 59 матчах забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи при показателе полезности «+6». Всего за карьеру в Американской хоккейной лиге форвард провел 608 игр и заработал 566 (187+379) очков с общим показателем «+85».

Напомним, что ранее, после расторжения контрактов с нападающим Владимиром Ткачевым и голкипером Михаилом Бердиным, в платежной ведомости «ястребов» освободилось место для нового форварда.