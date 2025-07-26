После расторжения контрактов с Ткачевым и Бердиным омский клуб освободил место для форварда.

Эндрю Потуральски договорился с «Авангардом» о подписании двухлетнего контракта. Об этом сообщает инсайдер «Матч ТВ». По его данным, после расторжения контрактов с Владимиром Ткачевым и Михаилом Бердиным в платежной ведомости «ястребов» освободилось место для нового форварда.

- Расторгнув контракты с нападающим Ткачевым и вратарем Бердиным, «Авангард» освободил необходимое для подписания контракта с Эндрю Потуральски место в платежной ведомости. Планируется, что нападающий прилетит в Россию в ближайшие дни и подпишет контракт с омским клубом, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне 2024/2025 форвард выступал за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, где стал одним из лидеров атаки. Нападающий сыграл 59 игр, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи. Всего за карьеру в Американской хоккейной лиге форвард провел 527 матчей и набрал 493 очка. В НХЛ он сыграл 9 матчей и отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Эндрю Потуральски внесен в центральное информационное бюро КХЛ. Эта процедура подтверждает официальную регистрацию хоккеиста в системе лиги и даёт ему право выступать в чемпионате.