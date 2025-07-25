Американский нападающий уже расторг контракт с клубом НХЛ и готов перейти в стан «ястребов».

В центральном информационном бюро Континентальной хоккейной лиги создан личный аккаунт форварда Эндрю Потуральски, сообщает телеграм-канал «ХоккейРу». Эта процедура означает официальную регистрацию игрока в системе лиги и подтверждает его легитимность для участия в соревнованиях КХЛ.

О том, что форвард будет играть в «Авангарде», стало известно еще весной.

Напомним, что подписание затянулось из-за нежелания американских компаний выдавать инвентарь хоккеистам, уезжающим в КХЛ. После получения необходимой экипировки легионер сможет перебраться в Россию. В последнее время трансфер задерживался из-за превышения лимита.

В сезоне-2024/2025 Потуральски выступал за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ, где стал одним из лидеров атаки. Нападающий сыграл 59 игр, в которых забросил 30 шайб и отдал 43 результативные передачи. Всего за карьеру в Американской хоккейной лиге форвард провел 527 матчей и набрал 493 очка. В НХЛ он сыграл 9 матчей и отметился тремя результативными передачами.