Проблемы с поставками от американских производителей мешают анонсировать контракт.
Стала известна причина задержки официальных заявлений клубов КХЛ о подписании контрактов с легионерами. Оказывается, дело заключается в сложностях с экипировкой.
По этой же причине «Авангард» еще не объявил о подписании контракта с форвардом Эндрю Потуральски.
– Американские компании‑экипировщики не хотят делать комплекты формы и клюшек на будущий сезон для тех хоккеистов, которые уезжают играть в Россию. Сейчас Потуральски ждет, когда получит нужный ему инвентарь, после чего «Авангард» его объявит. По этой же причине ЦСКА еще не анонсировал о том, что подписал контракт со своим новым вратарем – Спенсером Мартином, – сообщает «Матч ТВ».
В сезоне-2024/2025 Потуральски выступал за «Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» в Американской хоккейной лиге, набрал 73 (30+43) очка в 59 матчах. Контракт с АХЛ у него заключен и на следующий сезон, по которому он получает 500 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что Потуральски подпишет соглашение с омским «Авангардом» на два сезона.