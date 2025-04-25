Омск-Информ
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·Спорт

По некоторым данным, с форвардом заключат соглашение на два года. 

В следующем сезоне американский форвард из системы «Сан-Хосе» Американской хоккейной лиги Эндрю Потуральски будет играть в омском «Авангарде». Такую информацию озвучил телеграм-канал «Хоккейная правда», ссылаясь на обозревателя Павла Лысенкова.

– Потуральски – универсальный форвард, способный играть как в центре, так и на фланге, – сообщает «Матч ТВ». 

В сезоне-2024/25 он выступал за «Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» в Американской хоккейной лиге, набрал 73 (30+43) очка в 59 матчах. Контракт с АХЛ у него заключен и на следующий сезон, по которому он получает 500 тысяч долларов. Судя по всему, договор будет расторгнут. И Потуральски подпишет соглашение с омским «Авангардом» на два сезона.

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·Спорт

По некоторым данным, с форвардом заключат соглашение на два года. 

В следующем сезоне американский форвард из системы «Сан-Хосе» Американской хоккейной лиги Эндрю Потуральски будет играть в омском «Авангарде». Такую информацию озвучил телеграм-канал «Хоккейная правда», ссылаясь на обозревателя Павла Лысенкова.

– Потуральски – универсальный форвард, способный играть как в центре, так и на фланге, – сообщает «Матч ТВ». 

В сезоне-2024/25 он выступал за «Сан-Хосе Барракуда», фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс» в Американской хоккейной лиге, набрал 73 (30+43) очка в 59 матчах. Контракт с АХЛ у него заключен и на следующий сезон, по которому он получает 500 тысяч долларов. Судя по всему, договор будет расторгнут. И Потуральски подпишет соглашение с омским «Авангардом» на два сезона.

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