Омск-Информ
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·Спорт

Американский нападающий перешел в «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Хоккейный клуб «Авангард» подтвердил уход нападающего Рида Буше. Клуб поблагодарил легионера за игру и пожелал удачи в новой команде.

– Рид принял решение продолжить свой профессиональный путь в хоккейном клубе «Автомобилист», – сообщает пресс-служба «Авангарда».

Напомним, в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. Однако в этот раз переговоры затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста.

Контракт Буше с екатеринбургским клубом продлится год. Как сообщалось ранее, хоккеист заработает за это время 90 млн рублей.

Андрей Андреев
·Спорт

Американский нападающий перешел в «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Хоккейный клуб «Авангард» подтвердил уход нападающего Рида Буше. Клуб поблагодарил легионера за игру и пожелал удачи в новой команде.

– Рид принял решение продолжить свой профессиональный путь в хоккейном клубе «Автомобилист», – сообщает пресс-служба «Авангарда».

Напомним, в омской команде Буше провел четыре сезона, сыграв 291 матч и набрав 281 (158+123) очко. Однако в этот раз переговоры затянулись из-за зарплатных притязаний хоккеиста.

Контракт Буше с екатеринбургским клубом продлится год. Как сообщалось ранее, хоккеист заработает за это время 90 млн рублей.

Андрей Андреев