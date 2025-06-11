Соглашение подписали прямо на глазах фанатов.

Сегодня, 11 июня, на вечеринке «Буэнослетос» защитник Василий Пономарев официально подписал контракт с «Авангардом». Соглашение будет действовать три года.

– Уверен, что мы вместе с Василием, с омским «Авангардом», с вами добьемся больших успехов в следующем сезоне, – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин фанатам.

Контракт подписывался на вечеринке, на глазах болельщиков. Пономарев будет играть под 92-м номером.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 57 матчей в АХЛ за команду «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», в которых он забросил 15 шайб и сделал 26 голевых передач. Также хоккеист выходил на лед в семи матчах НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз», но не отметился результативными действиями.