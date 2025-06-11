Омск-Информ
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·Спорт

Соглашение подписали прямо на глазах фанатов.

Сегодня, 11 июня, на вечеринке «Буэнослетос» защитник Василий Пономарев официально подписал контракт с «Авангардом». Соглашение будет действовать три года.

– Уверен, что мы вместе с Василием, с омским «Авангардом», с вами добьемся больших успехов в следующем сезоне, – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин фанатам.  

Контракт подписывался на вечеринке, на глазах болельщиков. Пономарев будет играть под 92-м номером. 

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 57 матчей в АХЛ за команду «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», в которых он забросил 15 шайб и сделал 26 голевых передач. Также хоккеист выходил на лед в семи матчах НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз», но не отметился результативными действиями. 

Олег Кипорук
·Спорт

Соглашение подписали прямо на глазах фанатов.

Сегодня, 11 июня, на вечеринке «Буэнослетос» защитник Василий Пономарев официально подписал контракт с «Авангардом». Соглашение будет действовать три года.

– Уверен, что мы вместе с Василием, с омским «Авангардом», с вами добьемся больших успехов в следующем сезоне, – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин фанатам.  

Контракт подписывался на вечеринке, на глазах болельщиков. Пономарев будет играть под 92-м номером. 

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 57 матчей в АХЛ за команду «Уилкс-Бэрри/Скрэнтон Пингвинз», в которых он забросил 15 шайб и сделал 26 голевых передач. Также хоккеист выходил на лед в семи матчах НХЛ за клуб «Питтсбург Пингвинз», но не отметился результативными действиями. 

Олег Кипорук