Два дубля: «Авангард» раскатал «Трактор» в зрелищной перестрелке

Матч завершился со счетом 6:2.

Фото: hawk.ru

В Омске завершился матч «Авангарда» против «Трактора». Игра закончилась со счетом 6:2 в пользу омичей.

Первый период «забрали» хозяева. Дубль оформил Джованни Фьоре, забив гол на 11-й и 18-й минутах. Однако в воротах «ястребов» успела побывать одна шайба от челябинцев.

Вторая двадцатиминутка выдалась жаркой. Сначала калитку соперника поразил Николай Прохоркин. Через некоторое время Иван Игумнов сумел реализовать большинство, забросив четвертую шайбу за «ястребов». Затем все же отличились челябинцы. Тем не менее,за считанные секунды до конца периода гол удалось забить Майклу Маклауду. Счет перед последним перерывом составил 5:2.

Третий период красиво завершил Маклауд, оформив дубль. Финальный счет составил 6:2 в пользу «ястребов».

В следующий раз «Авангард» сразится с казанским «Ак Барсом». Матч пройдет в Омске 17 февраля.