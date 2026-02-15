Омск-Информ
·Спорт

Буше назвал дату, когда травмированный Волков вернется в «Авангард»

Если все пойдет хорошо, игрок вернется в строй 10 марта.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал понимание по срокам возвращения травмированного форварда Александра Волкова, который выбыл из состава после матча против казанского «Ак Барса». Соперник грубо атаковал нападающего со спины.

– Как мне говорят, восстановление идет очень хорошо, и мы надеемся ориентировочно к 10 марта его увидеть. В идеале ему бы сыграть четыре или пять матчей до плей-офф, потому что ему необходимо войти в него полностью готовым, – заявил Буше на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «ястребов» отметил игру Волкова. По его словам, Александр всегда выходит на лед «голодным».

– Это действительно хороший игрок, он всегда выходит с голодом, всегда борется. Это действительно тот игрок, который необходим команде в плей-офф. Будем надеяться, что скоро увидим его, – заключил Буше.

Напомним, что после сегодняшнего матча против «Трактора» в список травмированных может попасть Николай Прохоркин.

