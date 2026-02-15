Буше назвал дату, когда травмированный Волков вернется в «Авангард»

Если все пойдет хорошо, игрок вернется в строй 10 марта.

Фото: hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше дал понимание по срокам возвращения травмированного форварда Александра Волкова, который выбыл из состава после матча против казанского «Ак Барса». Соперник грубо атаковал нападающего со спины.

– Как мне говорят, восстановление идет очень хорошо, и мы надеемся ориентировочно к 10 марта его увидеть. В идеале ему бы сыграть четыре или пять матчей до плей-офф, потому что ему необходимо войти в него полностью готовым, – заявил Буше на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «ястребов» отметил игру Волкова. По его словам, Александр всегда выходит на лед «голодным».

– Это действительно хороший игрок, он всегда выходит с голодом, всегда борется. Это действительно тот игрок, который необходим команде в плей-офф. Будем надеяться, что скоро увидим его, – заключил Буше.

Напомним, что после сегодняшнего матча против «Трактора» в список травмированных может попасть Николай Прохоркин.