В прошлом сезоне защитник заработал 71 очко.
Сегодня, 23 июля, «Аванград» сообщил о подписании нового игрока, ранее игравшего за океаном. Новичком омского клуба стал 28-летний защитник Джозеф Чеккони. Контракт с легионером заключен на один год.
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что новичок должен усилить оборону команды и положительно повлиять на игру в меньшинстве.
– Джозеф Чеккони – габаритный праворукий защитник-домосед. Он усилит нашу линию обороны, а также меньшинство и добавит вариативности в выборе защитников, – отметил Сопин.