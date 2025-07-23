В прошлом сезоне защитник заработал 71 очко.

Сегодня, 23 июля, «Аванград» сообщил о подписании нового игрока, ранее игравшего за океаном. Новичком омского клуба стал 28-летний защитник Джозеф Чеккони. Контракт с легионером заключен на один год.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что новичок должен усилить оборону команды и положительно повлиять на игру в меньшинстве.

– Джозеф Чеккони – габаритный праворукий защитник-домосед. Он усилит нашу линию обороны, а также меньшинство и добавит вариативности в выборе защитников, – отметил Сопин.

По информации инсайдера Артура Хайруллина, Чеккони получит 40 миллионов рублей за год.

Последний сезон хоккеист отыграл за клубы «Айова Уайлд» и «Онтарио Рейн». В нем он набрал 17 (2+15) очков в 74 матчах «регулярки». В общей сложности в АХЛ он провел 349 игр и отметился 71 (10+61) очками за результативность.