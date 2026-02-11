Омск-Информ
·Спорт

Омский «Авангард» одержал тяжелую победу на Дальнем Востоке

Исход матча определили буллиты.

Сегодня во Владивостоке состоялся матч «Авангарда» и «Адмирала». Он завершился со счетом 3:2.

В первом периоде счет открыли дальневосточники – 0:1. Второй период завершился со счетом 0:2.

В третьем периоде «ястребы» начали отыгрываться. Первая шайба на счету Эндрю Потуральски. Следом Дамир Шарипзянов реализовал большинство с передачи Потуральски.

В овертайме никто не смог переломить счет. В итоге «Авангард» выиграл по буллитам. Две шайбы забросил Константин Окулов.

