Буше заявил, что строит «Авангард» по стандартам сборной Канады

Тренер также подчеркнул, что следит за успехами бывших подопечных на Олимпийских играх.

Фото: hawk.ru

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после матча с челябинским «Трактором» рассказал о подходе команды к игре и о влиянии своего опыта работы со сборной Канады. По его словам, стиль «Авангарда» во многом отражает философию канадской сборной.

– Я 9 раз был тренером сборной Канады, и я прекрасно понимаю, как необходимо действовать. Вот те самые привычки, которые ведут к победе, те самые привычки, которые должны быть заложены в игроках, мы их и стараемся в них развивать и как раз-таки закладывать, – отметил Буше.

Наставник также следит за своими бывшими подопечными на Зимних Олимпийских играх – 2026 в Милане, включая таких звезд, как Сидни Кросби, и радуется их успехам.

– Это моя страна, да, но это при этом и моя философия. То есть весь опыт, который я наработал, я, естественно, использую и в этой команде в том числе, – добавил специалист.

54-летний Ги Буше был помощником главного тренера сборной Канады на всех уровнях: в юниорской с 2006 по 2008 год, в молодежной в 2009 году и в основной команде в 2012 году. Кроме того, он лично возглавлял сборную на Кубках Шпенглера в 2014 и 2015 годах.