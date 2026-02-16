Тренер «Авангарда» Буше рассказал детали трогательной поездки на родину

Наставник рассказал об успехах своей дочери.

Вчера, 15 февраля, после матча с челябинским «Трактором» главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему не смог присутствовать на игре с екатеринбургским «Автомобилистом».

Отметим, что наставник ездил в Канаду, чтобы посмотреть выступления своей дочери, которая заканчивает обучение в престижном Йельском университете и играет за университетскую хоккейную команду. На момент приезда ее команда шла на первом месте в лиге, имела 14 побед подряд и уверенно приближалась к плей-офф.

– Если говорить о моей дочери, то она играет очень хорошо. Выходит в первой спецбригаде как в большинстве, так и в меньшинстве. Она первая в лиге по проценту выигранных вбрасываний, и против нее тяжело действовать. Она классно играет и в нападении, и в обороне, – поделился Буше.

Тренер отметил, что для него особенно трогательно наблюдать, как дочь занимается хоккеем с трех лет и постепенно добивается успеха. Он также подчеркнул, что гордится ее успехами не только в спорте, но и в учебе: поступление и обучение в Йельском университете требуют огромного труда и исключительных способностей.

– Я рад, что моя дочь всего этого добилась. Поездка была действительно приятной, очень эмоциональной и в каком-то смысле грустной, ведь я не смогу дальше наблюдать за ее матчами вживую и придется смотреть игры только в интернете, – добавил Буше.

Канадский специалист также рассказал о росте популярности женского хоккея в Северной Америке. Он вспомнил, как в детстве дочь удивлялась, почему на матчи мальчиков приходят зрители, а на женские игры почти никто.

Сейчас же, по словам Буше, на женские матчи регулярно собираются 10–12 тысяч болельщиков, а рекордное посещение составило 21 тысячу человек. Он подчеркнул, что уровень игры высок, а спортсменки выкладываются ничуть не меньше, чем мужчины.