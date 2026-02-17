«Авангард» разгромно проиграл наступающему на пятки «Ак Барсу»

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу гостей.

Фото: hawk.ru

В Омске прошел матч «Авангарда» против «Ак Барса». Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу казанской команды.

В первом периоде отличиться смогли только «барсы», которые открыли счет на 10-й минуте.

Однако во втором отрезке омичи смогли догнать соперника, благодаря заброшенной шайбе Михаила Котляревского. Позже, на 30-й минуте, численное большинство реализовал Эндрю Потуральски и вывел «Авангард» вперед. Тем не менее гости все же смогли отличиться и сравняли счет – 2:2.

В третьем периоде удача была не на стороне «ястребов»: «Ак Барс» сумел забросить две шайбы в ворота омичей всего за одну минуту. Хозяева попытались отыграться, убрав вратаря, однако точку в матче поставил игрок казанской команды, сделав счет 2:5.

Отметим, что в следующей игре омский «Авангард» встретится с новосибирской «Сибирью». Матч пройдет на «G-Drive Арене» в пятницу, 20 февраля.