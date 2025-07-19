Нападающий выступал за «ястребов» с 2022 года.

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев официально покинул команду. Об этом сообщили в пресс-службе омского клуба.

– Иногда приходится расставаться даже с теми, кто очень дорог. Но мы не говорим «прощай», мы говорим «удачи», и точно знаем, что «Авангард» (как и Омск) навсегда покинуть невозможно, – написали представители «Авангарда».

Ткачев выступал за «ястребов» с сезона-2022/2023. За это время он сыграл в 165 матчах, забросил 50 шайб и отдал 91 голевую передачу.

Напомним, информация об уходе Ткачева появилась еще вчера. В «Авангарде» расторжение контракта с форвардом объяснили необходимостью пересмотра состава и бюджета, тогда как игрок и его агент считают, что все дело в личном конфликте с главным тренером команды Ги Буше.