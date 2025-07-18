Омск-Информ
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·Спорт

Сейчас клуб ищет варианты того, как это сделать.
Хоккейный клуб «Авангард» планирует расстаться с нападающим Владимиром Ткачевым, заявил инсайдер Артур Хайруллин. Ранее сообщалось, что омский клуб интересовался голландцем Даниэлем Спронгом из НХЛ. Легионер, по словам журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, должен был заменить Ткачева. Сейчас за Спронга конкурируют сразу несколько клубов КХЛ.
Напомним, Ткачев не играл почти год из-за разрыва ахиллова сухожилия. Впервые после травмы он вышел на лед 11 марта. Главный тренер команды Ги Буше отмечал, что нападающий показал себя лучше, чем ожидалось, хотя после таких травм многие игроки заканчивают карьеру.
Омский клуб также планирует избавиться от вратаря Михаила Бердина. Однако пристроить его в другой клуб пока не удается.
1101Андрей Андреев
·Спорт

Сейчас клуб ищет варианты того, как это сделать.
Хоккейный клуб «Авангард» планирует расстаться с нападающим Владимиром Ткачевым, заявил инсайдер Артур Хайруллин. Ранее сообщалось, что омский клуб интересовался голландцем Даниэлем Спронгом из НХЛ. Легионер, по словам журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, должен был заменить Ткачева. Сейчас за Спронга конкурируют сразу несколько клубов КХЛ.
Напомним, Ткачев не играл почти год из-за разрыва ахиллова сухожилия. Впервые после травмы он вышел на лед 11 марта. Главный тренер команды Ги Буше отмечал, что нападающий показал себя лучше, чем ожидалось, хотя после таких травм многие игроки заканчивают карьеру.
Омский клуб также планирует избавиться от вратаря Михаила Бердина. Однако пристроить его в другой клуб пока не удается.
1101Андрей Андреев