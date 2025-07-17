Даниэл Спронг может «осесть» в столичных клубах.

Голландский хоккеист Даниэл Спронг, которого ранее активно сватали в «Авангард», будет играть в другом клубе КХЛ.

Как сообщил спортивный журналист Самир Арар в своем телеграм-канале, Спронг может оказаться в столичных клубах: ЦСКА, питерском СКА и пекинском «Куньлуне», который сейчас занимает «СКА-Арену» в Санкт-Петербурге.

– Спронг, похоже, будет либо в ЦСКА, либо в СКА. Сильно удивлюсь, если он выберет «Куньлунь», – написал Арар.

О том, что голландец может перебраться в России, стало известно после того, как тот стал работать с агентством Алеши Пилко, представляющим интересы многих иностранных хоккеистов в КХЛ.

В минувшем сезоне 28-летний Спронг играл за три клуба НХЛ – «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси», а также провел какое-то время в АХЛ – «Коачелла». За океаном он в сумме провел 374 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 166 (87+79) очков по системе «гол+пас».