Даниэл Спронг может «осесть» в столичных клубах.
Голландский хоккеист Даниэл Спронг, которого ранее активно сватали в «Авангард», будет играть в другом клубе КХЛ.
Как сообщил спортивный журналист Самир Арар в своем телеграм-канале, Спронг может оказаться в столичных клубах: ЦСКА, питерском СКА и пекинском «Куньлуне», который сейчас занимает «СКА-Арену» в Санкт-Петербурге.
– Спронг, похоже, будет либо в ЦСКА, либо в СКА. Сильно удивлюсь, если он выберет «Куньлунь», – написал Арар.
О том, что голландец может перебраться в России, стало известно после того, как тот стал работать с агентством Алеши Пилко, представляющим интересы многих иностранных хоккеистов в КХЛ.