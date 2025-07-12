Омск-Информ
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·Общество

К команде может присоединиться Даниэль Спронг.
Хоккейный клуб «Авангард» интересуется нападающим Даниэлем Спронгом. Об этом сообщает в своем ТГ-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
– Способен стать здесь звездой. Скорость, техника, бросок – все при нем. Насколько я слышал, в Спронге лично заинтересован главный тренер омской команды Ги Буше. Одновременно прихожу к выводу, что появление этого игрока в «Авангарде» с большой долей вероятности приведет к уходу Владимира Ткачева, – отметил Зислис.
Отметим, что Спронгом также интересуется ЦСКА. В минувшем сезоне 28-летний Спронг играл за три клуба НХЛ – «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси», а также провел какое-то время в АХЛ – «Коачелла».
2455Андрей Андреев
·Общество

К команде может присоединиться Даниэль Спронг.
Хоккейный клуб «Авангард» интересуется нападающим Даниэлем Спронгом. Об этом сообщает в своем ТГ-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
– Способен стать здесь звездой. Скорость, техника, бросок – все при нем. Насколько я слышал, в Спронге лично заинтересован главный тренер омской команды Ги Буше. Одновременно прихожу к выводу, что появление этого игрока в «Авангарде» с большой долей вероятности приведет к уходу Владимира Ткачева, – отметил Зислис.
Отметим, что Спронгом также интересуется ЦСКА. В минувшем сезоне 28-летний Спронг играл за три клуба НХЛ – «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси», а также провел какое-то время в АХЛ – «Коачелла».
2455Андрей Андреев