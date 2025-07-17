Омск-Информ
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·Спорт

Омский клуб является одним из фаворитов в конкуренции за Даниэла Спронга.
Нападающий Даниэл Спронг рассматривает предложение продолжить карьеру в КХЛ, сообщает «Спортс». Игрок начал работать с агентством Алеши Пилко, которое представляет интересы многих иностранных хоккеистов в КХЛ.
Наиболее вероятными кандидатами являются омский «Авангард» и московский ЦСКА. Помимо этих двух фаворитов, заинтересованным клубом фигурирует китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщает инсайдер Артур Хайруллин.
В минувшем сезоне 28-летний Спронг играл за три клуба НХЛ – «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси», а также провел какое-то время в АХЛ – «Коачелла».
На сегодняшний день он провел 374 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 166 (87+79) очков за результативность.
Ранее сообщалось, что в случае перехода в «Авангард» Даниэл Спронг может вытеснить из команды Владимира Ткачева.
Мария Филимонова
·Спорт

Омский клуб является одним из фаворитов в конкуренции за Даниэла Спронга.
Нападающий Даниэл Спронг рассматривает предложение продолжить карьеру в КХЛ, сообщает «Спортс». Игрок начал работать с агентством Алеши Пилко, которое представляет интересы многих иностранных хоккеистов в КХЛ.
Наиболее вероятными кандидатами являются омский «Авангард» и московский ЦСКА. Помимо этих двух фаворитов, заинтересованным клубом фигурирует китайский «Куньлунь Ред Стар», сообщает инсайдер Артур Хайруллин.
В минувшем сезоне 28-летний Спронг играл за три клуба НХЛ – «Ванкувер», «Сиэтл» и «Нью-Джерси», а также провел какое-то время в АХЛ – «Коачелла».
На сегодняшний день он провел 374 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 166 (87+79) очков за результативность.
Ранее сообщалось, что в случае перехода в «Авангард» Даниэл Спронг может вытеснить из команды Владимира Ткачева.
Мария Филимонова