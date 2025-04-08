Омск-Информ
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·Спорт

Тренер отметил, что нападающий выкладывается по полной.
Нападающий Владимир Ткачев показывает себя после травмы намного лучше, чем от него ожидали в команде, заявил на пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше.
– Владимир выкладывается по полной. Он очень мне нравится как игрок и как человек. После таких травм многие игроки заканчивают карьеру, а он очень помог нам в серии с «магниткой». Он показывает себя намного лучше, чем мы думали. Он действует грамотно и быстро учится, – отметил Буше.
Ткачев не играл почти год из-за разрыва ахиллова сухожилия. Он вновь вышел на лед только 11 марта.
·Спорт

Тренер отметил, что нападающий выкладывается по полной.
Нападающий Владимир Ткачев показывает себя после травмы намного лучше, чем от него ожидали в команде, заявил на пресс-конференции главный тренер «ястребов» Ги Буше.
– Владимир выкладывается по полной. Он очень мне нравится как игрок и как человек. После таких травм многие игроки заканчивают карьеру, а он очень помог нам в серии с «магниткой». Он показывает себя намного лучше, чем мы думали. Он действует грамотно и быстро учится, – отметил Буше.
Ткачев не играл почти год из-за разрыва ахиллова сухожилия. Он вновь вышел на лед только 11 марта.