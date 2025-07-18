Вопрос о конфликте с Буше остается открытым.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. По словам Сопина, контракт Ткачева слишком «тяжелый» для омского клуба. Деньги, которые «Авангард» тратит на уходящего нападающего, могут быть направлены для комплексного усиления команды.

– Клубом принято решение расстаться с Владимиром – расторгнуть контракт с выплатой компенсации. К сожалению, в текущих реалиях комплектования команды его контракт тяжелый, он сковывает все наши возможности. Для усиления других линий нам необходимы деньги, которых на данный момент у нас нет, – цитирует Сопина портал «Чемпионат».

Также сообщается, что переговоры по пересмотру контракта не увенчались успехом.

Ранее появилась информация, что Ткачев винит в своем уходе Ги Буше. Генеральный менеджер заявил, что он рассматривает ситуацию со своей стороны, а с главным тренером будут разговаривать, когда тот вернется из Канады.

– Я рассматриваю вопрос со своей стороны, а этот вопрос мы уже обязательно зададим Ги, когда он приедет, – сообщил Сопин.

Напомним, что «Авангард» рассматривает возможность замены Ткачева хоккеистом из НХЛ, однако голландский нападающий Даниэл Спронг ехать в Омск не собирается.