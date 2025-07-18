Конфликт иностранного тренера и руководителя клуба решился в пользу первого.

Уходящий из «Авангарда» Владимир Ткачев винит в своем уходе главного тренера омского клуба Ги Буше. Позицию форварда до общественности донес его агент Шуми Бабаев.

По словам Ткачева, за его уходом стоит канадский тренер, чье желание убрать игрока оказалось важнее обещаний руководства клуба. У форварда действовал 5-летний контракт с «Авангардом».

– Сложно осознавать, что в нашей стране желание иностранного тренера значит больше обещания руководителя клуба, – рассказал Ткачев.

Ранее сообщалось, что «Авангард» подтвердил ведение переговоров о досрочном расторжении контракта с Ткачевым. Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков подчеркнул сложность и непопулярность принятого решения, обосновав его необходимостью сбалансировать структуру команды и соблюдать ограничения, установленные потолком зарплат.

– Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий, – заявил Чистяков.

Напомним, что Ткачев пропустил почти год из-за тяжелой травмы – разрыва ахиллова сухожилия. Первый выход на лед после возвращения состоялся 11 марта. Бывший главный тренер «Авангарда» Ги Буше выразил удовлетворение игрой Ткачева, отметив, что хоккеист выглядел лучше, чем ожидалось, несмотря на сложную травму, которая часто становится причиной завершения карьеры спортсменов.

Недавно появились сведения, что омский клуб рассматривает возможность замены Ткачева хоккеистом из НХЛ, однако голландский нападающий Даниэл Спронг ехать в Сибирь не собирается.