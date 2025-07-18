В уходе нападающего виновны не только деньги.

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачев уходит из команды не только из-за денег. Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин сообщил, что с нападающим велись переговоры по изменению контракта, но они ни к чему не привели. По расторжению соглашения также был диалог, однако, как сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев, омский клуб даже не вел переговоров с Ткачевым.

– Удивительно слышать от «Авангарда», что они ведут с нами какой-то диалог по расторжению. Никакого диалога нет. Есть регламент, пусть ему следуют. Все. Никакого диалога, повторюсь, нет, – рассказал агент в беседе с «Чемпионатом».

По словам Сопина, контракт Ткачева слишком «тяжелый» для омского клуба. Деньги, которые «Авангард» тратит на Ткачева, могут быть направлены для комплексного усиления команды новыми игроками. За разрыв контракта форвард получит 30 миллионов рублей, которые войдут в потолок зарплат. То есть из 120 миллионов, предназначавшихся Ткачеву, омский клуб «сэкономит» 90 миллионов рублей, за которые можно подписать нескольких игроков. Например, в поле зрения «Авангарда» недавно попал перспективный 27-летний легионер Максим Лажуа, который 6 лет отыграл в НХЛ. Ранее Ткачеву уже искали замену за океаном, но пока Даниэль Спронг не собирается ехать в Сибирь.

Сам Ткачев винит в расторжении контракта не свой финансовый аппетит, а главного тренера «Авангарда» Ги Буше, с которым у них завязался конфликт. По словам Шуми Бабаева, виноват в конфликте именно тренер, а так как «у нас молятся на иностранцев», руководство клуба выбрало сторону канадца.

– Не у Владимира недопонимание с Ги Буше, а у Ги Буше недопонимание с Владимиром. Удивительно, что у нас позволительно такое поведение иностранного тренера по отношению к российскому игроку. У нас молятся на иностранцев, поэтому им все дозволено, – поделился Бабаев.

Информацию о конфликте подтверждает и обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. По словам инсайдера, Буше поставил руководству клуба драматичный ультиматум – либо я, либо он.

– По моей информации, Ги Буше поставил условие – в клубе должен остаться либо он, либо Ткачев. Другого не дано. Выбор пал в пользу главного тренера, – рассказал Зислис.

Инсайдер также отмечает, что на родине Буше – в Канаде, такая ситуация была бы просто невозможна. А здесь канадец чувствует себя «как средневековый султан». А Ткачев, по словам Зислиса, был готов договариваться и пойти на понижение зарплаты, однако диалога просто не состоялось.