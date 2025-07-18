В результате разрыва контракта «Авангард» освободит около 100 миллионов для новых игроков.

«Авангард» расторгнет контракт с Владимиром Ткачевым в одностороннем порядке. За разрыв соглашения с клубом нападающий получит 30 миллионов рублей, сообщает хоккейный инсайдер Иван Невский.

Также инсайдер сообщает, что компенсация пойдет в потолок зарплат, а «Авангард» освободит около 90 млн рублей для подписания новых игроков. По своему 5-летнему контракту Ткачев зарабатывал 120 млн рублей в год.

Ранее сообщалось, что омский клуб заинтересовался 27-летним обладателем Кубка Колдера-2022.

Напомним, что, по словам руководства клуба, контракт с Ткачевым был расторгнут из-за желания усилить омскую команду в условиях дефицита средств. Сам же Ткачев утверждает, что это не единственная причина: нападающий винит в своем уходе главного тренера «Авангарда» Ги Буше.