Иногда приходится принимать непопулярные решения, заявил директор клуба.
Хоккейный клуб «Авангард» подтвердил, что обсуждает расторжение контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Это решение в клубе назвали сложным и объяснили необходимостью укреплять остальные позиции в команде, учитывая жесткий потолок зарплат. О трудностях с потолком зарплат клуб заявлял и ранее.
– К сожалению, в текущей ситуации с потолком зарплат иногда приходится принимать непопулярные решения. Для построения коллектива, который способен бороться за Кубок Гагарина, необходимо усиление многих позиций, в том числе оси центральных нападающих и обороны. Контракт Владимира сковывает нас и не оставляет маневров для иных действий, – заявил генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков. – Мы очень благодарны Владимиру за все годы выступления в составе родного клуба и желаем успешного продолжения карьеры.
Напомним, Ткачев не играл почти год из-за разрыва ахиллова сухожилия. Впервые после травмы он вышел на лед 11 марта. Экс-главный тренер команды Ги Буше отмечал, что нападающий показал себя лучше, чем ожидалось, хотя после таких травм многие игроки заканчивают карьеру. Ранее сообщалось, что клуб начал подыскивать замену Ткачеву в НХЛ.
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