Омск-Информ
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·Спорт

Сколько клуб заплатит хоккеисту, не сообщается.
Контракт Владимира Ткачева с омским «Авангардом» будет расторгнут в одностороннем порядке, сообщает телеграм-канал #НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ.
Расторжение в одностороннем порядке означает, что одна из сторон (как правило, это клуб) разрывает контракт без согласия другой стороны. При этом инициатор понесет финансовые потери, предусмотренные контрактом.
Ранее хоккейный клуб «Авангард» сообщил, что обсуждает расторжение контракта с Ткачевым. Официальной причиной является необходимость усиления других позиций при жестком потолке зарплат. По своему 5-летнему контракту Ткачев зарабатывал 120 млн рублей в год.
Ткачев винит в своем уходе главного тренера команды Ги Буше.
Андрей Андреев
·Спорт

Сколько клуб заплатит хоккеисту, не сообщается.
Контракт Владимира Ткачева с омским «Авангардом» будет расторгнут в одностороннем порядке, сообщает телеграм-канал #НППО | ТРАНСФЕРЫ И НОВОСТИ КХЛ.
Расторжение в одностороннем порядке означает, что одна из сторон (как правило, это клуб) разрывает контракт без согласия другой стороны. При этом инициатор понесет финансовые потери, предусмотренные контрактом.
Ранее хоккейный клуб «Авангард» сообщил, что обсуждает расторжение контракта с Ткачевым. Официальной причиной является необходимость усиления других позиций при жестком потолке зарплат. По своему 5-летнему контракту Ткачев зарабатывал 120 млн рублей в год.
Ткачев винит в своем уходе главного тренера команды Ги Буше.
Андрей Андреев