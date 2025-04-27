Ткачев до начала сборов получил травму и пропустил большую часть сезона.
Сегодня, 27 апреля, ХК «Авангард» провел итоговую пресс-конференцию. На вопросы журналистов отвечали главный тренер «ястребов» Ги Буше и генеральный менеджер Алексей Сопин. Почти все вопросы касались формирования нового состава команды, СМИ интересовал Владимир Ткачев. Большую часть сезона 2024/2025 гг. он пропустил из-за травмы. Еще до сборов форвард получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Но восстановился и в 17 матчах сезона набрал 15 (4+11) очков.
– Будет переговорный процесс по контракту Ткачева, потому что есть определенные трудности в комплектовании из-за крупных контрактов некоторых хоккеистов, мы уже уперлись в потолок зарплат. Так что будем разговаривать по поводу Ткачева, уверен, что здесь есть решение, – отметил генменеджер команды Сопин.
Напомним, «Авангард» завершил сезон-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги во втором раунде Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву». В регулярке «ястребы» заняли шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.