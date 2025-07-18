Защитник провел 6 лет в НХЛ.

В «Авангард» может перейти канадский защитник АХЛ Максим Лажуа. Об этом сообщает хоккейный инсайдер Артур Хайруллин.

Прошлый сезон 27-летний Лажуа отыграл 70 матчей за фарм-клуб команды НХЛ «Сиэтл Кракен» «Коачелла Вэлли Файрбердс», в которых набрал 38 очков (4+34) по системе гол+пас. Закончил сезон с показателем полезности +13.

В НХЛ защитник играл с 2018 по 2024 год, выступая за: «Оттава Сенаторс», «Каролина Харикейнс» и «Торронто Мапл лифс», в сумме набрав 16 очков за 77 матчей. Кроме того, Лажуа стал обладателем Кубка Колдера-2022 в составе «Чикаго Вулвз»

Напомним, что «Авангард» расторг контракт с Владимиром Ткачевым. По словам руководства клуба, деньгами, потраченными на Ткачева, можно «прокормить» нескольких игроков, которые усилят команду в новом сезоне.