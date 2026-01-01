Интернет-аут, громкая реинкарнация Федоровки и пешеходный Любинский: чем омичам запомнился 2025 год?

В Омске за год успели сдать и начать ремонтировать важные инфраструктурные объекты. Не обошлось без казусов.

Олег Кипорук / Omskinform.ru

Минувший 2025 год стал для омичей насыщенным на события. Город переживал многокилометровые пробки из-за ремонта важных инфраструктурных объектов, сидел без связи из-за отключений интернета, радовался на праздниках и следил за перестановками в «Авангарде».

«Омск-информ» собрал самые яркие события в городе, которыми запомнился 2025 год.

Без сети

В начале лета Омск внезапно остался без связи. В большинстве районов города омичи жаловались на неработающий мобильный интернет. Впоследствии оказалось, что это были не кратковременные единичные сбои, а тщательно подготовленные мероприятия.

Пока омский бизнес терпел огромные убытки, таксисты терялись без навигаторов, а простые омичи выстраивались в очереди в салон связи, чтобы получить сим-карту с работающим интернетом, операторы заявляли, что связи нет «по не зависящим от них причинам».

Фото: Freepik.com

Как сначала сообщили губернатор Омской области Виталий Хоценко и региональное минцифры, причиной проблем стали профилактические работы и тестирование нового оборудования.

– Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ, – рассказал губернатор Хоценко в своем телеграм-канале.

Однако уже через несколько дней власти назвали другую причину. Как рассказали губернатор и минцифры, мобильная связь подверглась ограничениям из-за соображений безопасности.

Далее ситуация стабилизировалась. Омичи привыкли, ограничения перестали быть «повальными», и мобильного интернета сейчас нет в нескольких районах города, например в окрестностях Омского аэропорта, ОНПЗ, бульвара Архитекторов и т. д.

Omskinform.ru

Однако даже в этих «мертвых» зонах проблему попытались решить. Осенью в России ввели «белые списки», в которые вошли сайты госструктур, банков, федеральных СМИ и других нужных ресурсов. Также при ограничениях интернета омичам разрешили общаться во «ВКонтакте» и новом мессенджере «MAX».

omskinform.ru

Ремонт моста = километровые пробки

Под конец ноября 2024-го одну из главных транспортных артерий Омска – мост им. 60-летия ВЛКСМ – закрыли на ремонт. Работы начали в 2024-м, однако основные проблемы пришлись на прошлый, 2025 год.

Сначала встал вопрос об организации движения. На мосту ввели реверс, что значительно снизило время проезда через cооружение (теперь затор был только с одной стороны).

После изменений в расписании и регулировки светофоров было принято решение отменить еще и остановку «СибАДИ», так как автобусы забирали и высаживали пассажиров прямо на въезде на мост, чем тормозили движение остального транспорта. Однако, несмотря на отмену, автобусы частных перевозчиков все же останавливались у университета.

Omskinform.ru

Однако масштабный ремонт, как и неудобства омичей, рисковал затянуться. Весной специалисты компании-подрядчика выявили дефекты, которые не были отражены в проектной документации. Согласно исследованиям, некоторые конструкции моста прогнили на 90 %. Это могло сказаться на сроках ремонта и продлить работы на месяцы, а то и годы.

О переносе конечных сроков ремонта речи пока не идет, но переход рабочих с одной половины моста на другую уже затянулся. Напомним, что подрядчик в лице омской компании «СтройТраст» должен сдать мост до октября 2026 года.

omskinform.ru

Бульвар за 2 миллиарда

Та же компания, «СтройТраст» Армана Акопяна, с сентября 2023 года занималась реконструкцией бульвара Архитекторов. Предполагалось, что подрядчик расширит проезжую часть, установит павильоны остановок, положит плитку и т. д.

Ко Дню города 2 августа объект был готов. Движение открыли, однако у чиновников и омичей появились вопросы к качеству проведенных работ. Горожане отмечали в соцсетях незавершенные стыки тротуаров, скопления воды на пешеходных переходах, а кое-где – странный выбор материалов: часть тротуаров выложили асфальтом, а не плиткой. Волновало омичей и то, что остановки плохо защищают от сильного дождя.

После длительного устранения недостатков компании был выписан штраф в размере 12,6 млн рублей.

Сергей Мельников

«Резиновый» бюджет Федоровки

После десятилетий неопределенности проект нового аэропорта Омск-Федоровка обрел четкие контуры: проектирование было завершено, концепт выбран, а на самой площадке началось движение.

Подготовка к будущему строительству началась со сноса старых, непригодных конструкций, оставшихся от советского долгостроя. Однако изменения произошли не только «на земле», но и на бумаге: стоимость строительства взлетела до 64,6 млрд рублей. Власти региона были вынуждены запросить дополнительные 4 миллиарда у федералов для создания инфраструктуры.

Отметим, что за год строительство аэропорта подорожало на 20 млрд рублей, то есть примерно на треть.

В декабре губернатор подтвердил: старт возведения нового терминала намечен на 2026 год. По словам областных властей, Омск-Федоровка начнет принимать пассажиров и самолеты в 2028 году.

Начало строительства Северного обхода

2025 год вошел в историю региона как время начала самого амбициозного дорожного проекта – Северного обхода Омска. После длительного этапа проектирования и экспертиз 3 октября на месте будущего моста через Иртыш была торжественно забита первая свая. Эта магистраль протяженностью около 67 км призвана навсегда избавить город от транзитных фур, связав между собой федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск.

Однако масштаб проекта отразился и на его цене. В течение года стоимость стройки росла на глазах: если в январе 2025-го она оценивалась в 73 млрд рублей, то к августу сумма взлетела до рекордных 107,8 млрд рублей. Столь резкое удорожание связано с ростом цен на материалы и сложностью инфраструктуры – предстоит возвести два моста, пять развязок и 19 путепроводов. На автомагистрали также планируется установить систему безбарьерной оплаты проезда.

В декабре Правительство РФ выделило региону дополнительный миллиард рублей на строительство. Субподрядчики уже приступили к расчистке территории, включая вырубку более тысячи деревьев на пути трассы и строительство технического моста через Иртыш. Несмотря на финансовые вызовы, цель остается прежней: завершить «стройку десятилетия» к концу 2028 года.

Omskinform.ru

Тайны ремонта СКК им. Блинова

История омского СКК им. Блинова в 2025 году стала примером долгожданного возвращения легенды. После пяти лет консервации здание, построенное еще в 80-х, наконец наполнилось гулом строительной техники.

Масштабная реконструкция стоимостью около 2 млрд рублей началась с восстановления фундамента и кровли. Летом 2025 года на объекте трудились более 500 специалистов, работая практически круглосуточно. Уже в сентябре на арене залили первый новый лед, однако болельщиков и представителей СМИ на первый матч не пустили – он проходил в тестовом режиме.

Изначально комплекс планировали открыть осенью 2025 года, однако сроки сдвинулись. Как выяснил «Омск-информ», строители не успевали за «хотелками» руководства «Авангарда», поэтому пока срок сдачи объекта, капремонт которого продолжает быть окутанным ореолом тайны, перенесли на весну 2026 года.

Тем не менее жизнь вокруг СКК уже кипит: в декабре 2025 года у его стен торжественно открыли самый дорогой в Омске уличный каток. Вскоре и сама территория вокруг спорткомплекса преобразится: делать креативное благоустройство позвали опытную питерскую команду.

Фото: hawk.ru

Кардинальные обновления в «Авангарде»

У самого «Авангарда», который занимается реконструкцией СКК им. Блинова, 2025 год тоже прошел не без сюрпризов. После не вполне удачной борьбы за Кубок Гагарина клуб серьезно взялся за обновление состава.

Перестановки в команде затронули всех: нападающих, защитников, вратарей и даже тренеров. Совсем недавно в команде появился новый тренер канадец Рафаэль Рише,**** и, как оказалось, он давно знаком и с главным наставником «Авангарда» Ги Буше, и с главным тренером «Омских Крыльев» Луи Робитайлом, который также стал работать в Омске с прошлого года.

t.me/omsk_putevoditel

Большой омский Арбат

Минувший год стал для Омска особенным: город встретил свой 309-й день рождения в почетном статусе молодежной столицы России. Празднования Дня города и Дня Омской области впервые объединили в один праздник, который прошел 2 августа, собрав на улицах более 140 тысяч омичей.

Утро началось с Сибирского международного марафона на Соборной площади, в котором приняли участие 20 тыс. бегунов. Вечером на сцены вышли звезды: для омичей выступили Юлианна Караулова, Виталий Гогунский, группа «Дискотека Авария», солист группы «Братья Гримм» Константин Бурдаев и группа «Инь-Ян».

Месяцем ранее, 28 июня, в Омске «отгремел» трехдневный День молодежи. Праздник собрал рекордные 220 тыс. человек. На Соборной площади под хиты JONY и Егора Крида пел 150-тысячный хор.

Помимо концертов звезд, настоящим символом лета 2025 года стал проект «Пешеходный Любинский». По инициативе губернатора, улицу с мая по сентябрь закрывали для машин по выходным. В День города проспект превратился в омский Арбат: на проезжей части работали театры под открытым небом, выступали канатоходцы и уличные музыканты. Формат настолько полюбился омичам, что власти решили продлить «Пешеходный Любинский» и на новогодние праздники, превратив Любинский в сказочный зимний городок с катком.

Таким образом, за год в Омске случилось множество знаковых событий, оценить эффект которых предстоит только спустя время. Ясно одно: скучать омичам не приходилось. Остается надеяться, что 2026 год станет не менее насыщенным.