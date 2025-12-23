Строительство аэропорта Федоровка начнут с нового терминала

Возведение воздушного хаба стартует в 2026 году.

Строительство нового аэропорта Омск-Федоровка стартует в 2026 году. Об этапах возведения важного инфраструктурного объекта рассказал губернатор Виталий Хоценко в сегодняшнем послании к Заксобранию.

Он уточнил, что концессионное соглашение с «Аэропортами регионов» уже подписано, инвестиции в проект составят 51 млрд рублей. Пока что идет демонтаж старых сооружений.

А в 2026 году после завершения экспертизы начнется возведение нового терминала и взлетно-посадочной полосы.

Соглашение о строительстве воздушного хаба подписано в 2024 году с холдингом «Аэропорты регионов». Объект стоимостью 64,6 млрд рублей планируется реализовывать по проекту архитектурного бюро «Хвоя». За год строительство аэропорта подорожало на 20 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей омские власти займут у федералов под возведение инфраструктуры воздушной гавани.