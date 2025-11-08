Остались одни «скелеты»: Хоценко показали руины старой Омск-Федоровки

Строительство нового аэропорта начнется в 2026 году.

скрин видео: телеграм-канал Виталия Хоценко

Сегодня, 8 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко заехал на площадку старого аэропорта Федоровка. Там продолжается снос конструкций, которые были возведены в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия.

скрин видео: телеграм-канал Виталия Хоценко

– Сегодня заехали на объект, посмотрели, как продвигается подготовка площадки к строительству нового аэропортового комплекса, – пояснил Хоценко.

Судя по всему, там остались одни «скелеты» зданий.

Сергей Мельников

По словам главы региона, на их месте начнут историческую стройку нового воздушного хаба. Это произойдет в следующем году.

Объектом занимается холдинг «Аэропорты регионов». Дизайн будущего терминала под названием «Воздушные ворота» выбирали омичи из предложенных архитекторами вариантов. Победивший в голосовании проект создала компания «Хвоя».

Сергей Мельников

Стоимость работ оценивается уже в 64,6 млрд рублей. Еще 4 млрд рублей омские власти займут у федералов под возведение инфраструктуры воздушной гавани. Завершить строительство планируется в 2028 году.