·Промышленность

Строительство Северного обхода Омска начали с моста

Переправа через Иртыш станет частью Северного обхода.

В Омской области приступили к строительству нового технического моста через Иртыш в рамках создания Северного обхода Омска, сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– Уже приступили к сооружению технического моста через реку Иртыш. Идем по плану, – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Хоценко также рассказал, что сейчас на стройплощадке работают 150 строителей и 80 единиц техники.

Напомним, что в рамках строительства дороги предстоит возвести два моста, пять развязок и 19 путепроводов. На автомагистрали планируется установить систему безбарьерной оплаты проезда. Общая длина Северного обхода составит 65,3 км, он свяжет между собой федеральные трассы Тюмень – Омск и Челябинск – Новосибирск. 

Масштабная стройка оценивается в 107,8 млрд рублей, а завершить ее планируют до конца 2028 года.

