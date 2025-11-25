Подрядчик заплатит миллионы за просрочку ремонта бульвара Архитекторов в Омске

Ранее компания ремонтировала Ленинградский мост, а сейчас работает на мосту у Телецентра.

vk.com

Компания «СтройТраст», которая занималась строительством бульвара Архитекторов в Омске, получила штраф в размере 12,6 млн рублей за задержку сдачи капитального ремонта. Как отмечает «СуперОмск», сумма штрафа – 12 653 650 рублей – была начислена по статье о просрочке исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

При этом это не единственное финансовое взыскание для компании: общая сумма ранее наложенных штрафов достигает 14,6 млн рублей. Среди них – требование об уплате 2,6 млн рублей от 29 августа 2025 года, штраф на 3,7 млн рублей от 13 января 2025 года и пеня в 3 млн рублей от 25 октября 2024 года. Все они, как и последнее взыскание, связаны с нарушением сроков исполнения контрактных обязательств.