Вторую половину моста у Телецентра в Омске начнут ремонтировать позже

Предположительно, работы стартуют в декабре.

omskinform.ru

В Омске сдвинули сроки ремонта первой половины моста имени 60-летия ВЛКСМ. Подрядчик завершит работы и перейдет на вторую сторону не в ноябре, как планировалось, а в декабре.

Как сообщает «НГС55», окончательная дата пока неизвестна. Точнее сроки определят в ближайшие недели. А пока ремонт первой половины моста у Телецентра продолжается, чиновники готовятся к закрытию второй.

– Департамент строительства, департамент транспорта, генподрядчик, ГИБДД и другие заинтересованные структуры занимаются корректировкой и согласованием проекта организации дорожного движения на период ремонта второй половины объекта, – сообщили в администрации города.

Напомним, ремонтом моста занимается компания «Стройтраст», которая реконструировала бульвар Архитекторов, ремонтировала Ленинградский мост, строила дорогу по улице Крупской. Кроме того, «Стройтраст» должен будет реконструировать троллейбусное депо на Ватутина, стоимость ремонта которого возросла.