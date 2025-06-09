Омск-Информ
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·Общество

По данным ведомства, сейчас ведутся работы для улучшения качества связи.

В Министерстве цифрового развития и связи Омской области пояснили, почему в регионе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Сообщение ведомства появилось в комментариях к посту губернатора Омской области Виталия Хоценко в соцсети ВКонтакте.

– Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ, – сообщили в минцифры.

Ранее сообщалось, что омичи возмущены ценами на такси из-за сбоев в работе интернета.

2110Мария Филимонова
·Общество

По данным ведомства, сейчас ведутся работы для улучшения качества связи.

В Министерстве цифрового развития и связи Омской области пояснили, почему в регионе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Сообщение ведомства появилось в комментариях к посту губернатора Омской области Виталия Хоценко в соцсети ВКонтакте.

– Сбои в работе мобильного интернета связаны с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Данные мероприятия реализуются в целях улучшения качества связи. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ, – сообщили в минцифры.

Ранее сообщалось, что омичи возмущены ценами на такси из-за сбоев в работе интернета.

2110Мария Филимонова