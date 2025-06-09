Больше всего страдают абоненты Теле2.

Сбой мобильного интернета, начавшийся в пятницу вечером, продолжается до сих пор. Связи нет уже третьи сутки. По данным downdetector, в Омской области в основном страдают абоненты Теле2. В час поступает 73 жалобы.

– Сбой мобильного интернета – Омск, третьи сутки нет мобильного интернета, – сообщает местный житель.

Проблемы наблюдаются не только с Теле2 в Омской области. Жители других регионов также жалуются на отключение мобильного интернета. Самые крупные сбои наблюдаются с МТС в Саратовской и Тамбовской областях, на Омск приходится 6 % от всех обращений.

– Нет интернета ни на одном из номеров: ни у меня, ни у знакомых, – пишет пострадавший.

Как скоро в Омскую область вернется мобильный интернет – неизвестно. Операторы пока предлагают переключиться на Wi-Fi и не сообщают сроки включения, ссылаясь на независящие от них причины.

Ранее губернатор Виталий Хоценко прокомментировал проблему со связью. Глава региона заявил, что вина лежит на профилактических работах и тестировании нового оборудования. После окончания работ связь восстановится, однако, когда это произойдет, непонятно.