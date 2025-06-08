Омск-Информ
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·Общество

Серьезные проблемы со связью и мобильным интернетом наблюдаются второй день.

Причиной проблем с мобильной связью и мобильным интернетом в Омске являются профилактические работы и тестирование нового оборудования, заявил губернатор Виталий Хоценко.

– Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

С масштабным сбоем в работе связи и мобильного интернета омичи столкнулись в субботу, 7 июня. Проблемы продолжились и сегодня. Наибольшее количество жалоб от пользователей, отмечает ресурс Downdetector, поступает на мобильного оператора t2.  

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·Общество

Серьезные проблемы со связью и мобильным интернетом наблюдаются второй день.

Причиной проблем с мобильной связью и мобильным интернетом в Омске являются профилактические работы и тестирование нового оборудования, заявил губернатор Виталий Хоценко.

– Получаем сообщения о некорректной работе мобильной связи и мобильного интернета. Это связано с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Связь будет восстановлена сразу по окончании работ, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

С масштабным сбоем в работе связи и мобильного интернета омичи столкнулись в субботу, 7 июня. Проблемы продолжились и сегодня. Наибольшее количество жалоб от пользователей, отмечает ресурс Downdetector, поступает на мобильного оператора t2.  

5603