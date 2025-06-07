Проблемы затронули сети нескольких операторов. Причины неполадок и сроки восстановления пока не известны.

В Омской области наблюдаются сбои в работе мобильной связи и интернета. Пользователи сообщают, что неполадки начались еще вечером 6 июня. Проблемы затрагивают сети таких операторов, как «Теле2», «Йота», «Мегафон», «Т-мобайл» и «Ростелеком».

- У t2 массовый сбой. Звонки либо не поступают, либо поступают как «неизвестный номер». Также не работает интернет, включая соц.сети”, – рассказал подписчик сообщества «Омск Live».

Как сообщили в поддержке Tele2, сейчас могут наблюдаться временные перебои с доступом к услугам связи и интернету в сетях 3G и 4G (либо только в одной из них), вплоть до полного отсутствия сигнала. Специалисты добавили, что причины сбоев не зависят от операторов, а сроки устранения проблем пока неизвестны.