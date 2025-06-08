По данным ресурса Downdetector, больше всего жалоб пользователей поступает на мобильного оператора t2.

Жители Омска второй день подряд жалуются на неработающий мобильный интернет. Масштабный сбой, наблюдавшийся в субботу, 7 июня, продолжился и сегодня. Ресурс Downdetector фиксирует до 300 жалоб в час, половина из них касается мобильного оператора t2.

– Сбой мобильного интернета – оператор t2 так и не работает нормально, интернета нет вообще, звонки работают с перебоями, – подтверждает житель Омска Николай.

Пользователи сообщают о проблемах и с другими операторами.

– Интернет «Мегафон» и Yota очень медленный и почти не работает. МТС вообще мертв, – пишет Ольга.

Оператор Yota посоветовал своим клиентам пользоваться Wi-Fi.

– В Омской области сейчас могут быть трудности с мобильным интернетом. Они возникли по не зависящим от нас причинам. Рекомендуем пока использовать Wi-Fi, а также прислать в личку группы или через чат поддержки на сайте Yota свой номер для подключения SMS-информирования об устранении проблем, – говорится в сообщении оператора.

Когда проблемы будут устранены, неизвестно. Операторы массово заявляют, что мобильный интернет пропал по не зависящим от них причинам.

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