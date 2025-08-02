В этом году традиционный забег объединил тысячи участников и зрителей, подарив омичам множество ярких эмоций.

Сегодня Омск празднует свой 309-й день рождения. В этом году впервые в истории День города Омска и Омской области объединили для грандиозного празднования. В солнечный день прошел традиционный летний марафон.

Корреспондент РИА «Омск-информ» побывал на Сибирском международном марафоне, который собрал тысячи омичей – как участников, так и зрителей. Атмосфера праздника чувствовалась на каждом километре: музыка, волонтеры с водой, поддержка зрителей и выкрики имен тех, кто бежал к своей цели.

В этом году организаторы подготовили солидные призы: по 750 тысяч рублей достанется чемпионам мужского и женского марафона. А тем, кто сумеет побить рекорд трассы или рекорд Омской области, добавят еще 100 тысяч.

Первыми на дистанцию вышли участники чемпионата страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В числе стартовавших – легендарная омская паралимпийка Наталья Кочерова, обладательница рекорда России среди женщин (1 час 50 минут), а также призер Паралимпийских игр Алексей Гриценко. За ними на трассу вырвались участники трехкилометрового забега и сотни марафонцев, которым предстояло преодолеть десятки километров.

Золотой дубль и драматичная развязка

Напомним, на главной марафонской дистанции в 42 километра победу среди женщин одержала уроженка Чувашии, многократная чемпионка России Алина Прокопьева. Для нее это уже второй успех в Омске: она завершила забег с результатом 2 часа 40 минут 55 секунд.

У мужчин золото взял Андрей Янович из Апатитов. Финишный рывок стал настоящим триллером: последние метры марафона превратились в настоящую гонку на выносливость и волю к победе. Андрей выжал все силы, чтобы опередить соперника из Кении, и финишировал всего на пять секунд раньше, одержав заслуженную победу и подарив зрителям незабываемую развязку.

– Это было невероятно, – поделился Андрей после финиша. – До последних метров не верил, что получится. Когда услышал овации зрителей на последних 200 метрах, понял, что обязан рискнуть. Огромное спасибо болельщикам, без них бы не справился.

Такая борьба сделала мужскую гонку одной из самых драматичных и запоминающихся в истории Сибирского международного марафона.

Голос трассы: эмоции и истории участников

Среди тысяч людей, вышедших на старт, звучали самые разные истории – от первых шагов в беге до уверенных финишей на десятке. Омичка, пробежавшая три километра с внучкой на руках, поделилась своими эмоциями после забега.

– Всегда мечтала. Это первый раз. Эмоции через край, очень довольные. Обстановка также очень хорошая. Организовано все здорово. Позитив людей. Заряд энергии, – отметила Людмила.

Она уточнила, что даже с малышкой на руках уложилась в полчаса и уже думает попробовать десять километров.

– Омичам хочу пожелать счастья, здоровья. Чтобы вот так все были дружны, чтобы мир был на земле, чтобы солнышко нам светило. Ну, счастья всем. Больше улыбок, больше добра, – подытожила женщина.

Для Геннадия марафон – давняя традиция. Он рассказал, что участвует каждый год и особенно любит дистанции от пяти до десяти километров.

– Атмосфера хорошая, все бегут, поддерживают. В принципе, соревновательный момент такой. Каждого обогнать хочется, – признался омич.

По его словам, это уже третий СИМ в его жизни, а главным мотиватором остается желание поставить личный рекорд. Кроме того, он уверен, что попробовать может каждый.

– Я думаю, что всем людям можно три километра попробовать, конечно же, – заключил Геннадий.

На десятке эмоций было не меньше. Нина Горлова, для которой это второй забег, поделилась, что впечатления остались незабываемыми: поддержка зрителей и соперников мотивировала не останавливаться и бежать дальше.

– Впечатления просто, конечно, непередаваемые и незабываемые. Было очень круто. Поддержка по трассе. И мотивируют как раз таки соперники, чтобы ты не останавливался, бежал, бежал. Но финиш – это просто бомба, – рассказала омичка.

Она призналась, что первый раз участвовала на Цветочном забеге, а теперь решила выйти на СИМ, чтобы побить собственные рекорды.

– Я хочу в следующий год прям по времени быстрее финишировать, – добавила женщина.

Кроме того, Нина пожелала всем достигать своих целей и идти к своим мечтам, несмотря ни на что.

Ксения, которая также бежала 10 км, отметила, что сложнее всего было вырваться из толпы на старте, из-за чего она потеряла пару минут.

– Сложно было выбежать из толпы в самом начале. Вот из-за этого пару минут я, может быть, потерялась. А так все в порядке, – поделилась омичка.

Она рассказала, что еще в школе всегда бегала быстро, потом играла в футбол, где тоже приходилось много двигаться, поэтому и сейчас продолжает заниматься бегом.

– Я желаю всем, конечно, мирного неба над головой, чтобы не сдавались, всегда были спортивными, здоровыми и счастливыми, – сказала Ксения.

На марафоне звучали не только слова о спорте, но и поздравления. Иван, который также преодолел 10 км, отметил особую атмосферу марафона.

– Замечательный марафон, отличная атмосфера. Сегодня тройной праздник – День города, Сибирский международный марафон и у всех причастных День ВДВ. Всех поздравляю с этим замечательным профессиональным праздником. Всем здоровья, благополучия, успехов во всем и добра. Будьте здоровы, – радостно подытожил он.

Он также отметил высокий уровень организации: по его словам, активно работали волонтеры, воды было достаточно, а вокруг было чисто, аккуратно и убрано.

Сибирский международный марафон снова доказал: Омск умеет объединять людей. На один день улицы города стали трассой, а каждый шаг – частью большого общего забега, где важен не только результат, но и атмосфера.