Ранее она уже побеждала в марафоне.

Названы победители Сибирского международного марафона, который проходит в Омске сегодня, 2 августа. Первое место на дистанции 42 километра среди женщин заняла уроженка Чувашии Алина Прокопьева, многократная чемпионка России. Ее время составило 2 часа 40 минут и 55 секунд.

Прокопьева отметила поддержку омичей, которые кричали ее имя по всей длине дистанции.

– Всегда Омск самый лучший, потому что по всей трассе стояли и болели. Я много раз слышала свое имя. Ценю за это всех вас, – рассказала победительница.

Ранее чемпионка уже побеждала в марафоне. Два года назад, в 2023-м, она также заняла первое место. Прокопьева сказала, что ее стоит ждать в Омске и в следующем году, если того захотят омичи и организаторы.

Второе место заняла Юлия Рыжакова со временем 02:44:56. Бронзу забрала Оксана Бурзак, пробежавшая дистанцию за 02:46:03.

Напомним, что среди мужчин на той же дистанции победителем стал Андрей Янович.