Разрыв между первым и вторым местом составил 5 секунд.

Сегодня, 2 августа, в Омске проходит Сибирский международный марафон. В дистанции на 42 километра золото взял Андрей Янович, пробежавший четыре десятка километров за 2 часа 17 минут и 53 секунды. Уроженец Апатитов обошел кинийца Биргена Кипротича, который пересек финишную черту на 5 секунд позже.

Янович рассказал, что боролся с кинийцами на всей дистанции.

– Они (кинийцы. – Прим. ред.) первую половину между собой разговарили, дышали носом. Решил проверить, как они будут против ветра бежать, смотрю – а они уже не разговаривают. Я начинаю их рывками проверять, а некоторые отваливаются, – рассказал победитель.

Третьим пришел Юлиус Таурус, время которого составило 2 часа 23 минуты 32 секунды.

Напомним, что на дистанции в 10 километров омичи взяли бронзу.