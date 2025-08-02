Омск-Информ
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·Спорт

Омичи завоевали бронзу.

Определились победители Сибирского международного марафона, который проходит в Омске сегодня, 2 августа. 

В дистанции на 10 километров победили: 

  • Артем Попов, Абакан (30:11 секунд).
  • Петр Швецов, Новосибирск (31:17).
  • Павел Степанюк, Омск (32:55).

Среди женщин: 

  • Карина Костромина, Новосибирск (35:12).
  • Мария Сегалова, Санкт-Петербург (35:48).
  • Тамара Волнина, Омск (38:05).

Марафон начался в 8 утра на Соборной площади. Участникам дали на выбор три дистанции: 3 км, 10 км или 42 километров. Самая короткая из них не соревновательная. 

1147Олег Кипорук
·Спорт

Омичи завоевали бронзу.

Определились победители Сибирского международного марафона, который проходит в Омске сегодня, 2 августа. 

В дистанции на 10 километров победили: 

  • Артем Попов, Абакан (30:11 секунд).
  • Петр Швецов, Новосибирск (31:17).
  • Павел Степанюк, Омск (32:55).

Среди женщин: 

  • Карина Костромина, Новосибирск (35:12).
  • Мария Сегалова, Санкт-Петербург (35:48).
  • Тамара Волнина, Омск (38:05).

Марафон начался в 8 утра на Соборной площади. Участникам дали на выбор три дистанции: 3 км, 10 км или 42 километров. Самая короткая из них не соревновательная. 

1147Олег Кипорук