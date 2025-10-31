В Омске сделали тайну из нового парка у СКК имени Блинова

Территории обещают масштабное обновление вместо разрухи, зарослей аварийных деревьев и скелетов недостроев.

Недавно стало известно о планах «Авангарда» на территорию вокруг реконструируемого СКК имени Блинова. Как рассказал генеральный директор омского клуба Герман Чистяков, сейчас рабочие проводят подготовку к реализации масштабного проекта по благоустройству локации.

По словам руководителя, сейчас вокруг легендарного спорткомплекса разруха, заросли и скелеты недостроев. Корреспондент «Омск-информа» выяснил подробности преображения «жутковатого местечка», как его назвал сам Чистяков.

Жутковатое местечко

Пожалуй, главная достопримечательность территории вокруг СКК им. Блинова – памятник омичу, революционеру и советскому политическому деятелю Валериану Куйбышеву, в честь которого названа одна из прилегающих к спорткомплексу улиц. Сам металлический бюст сохранился неплохо, серьезных повреждений или сколов на постаменте нет, однако территория вокруг пребывает в запустении: сквозь щели в плитке пробивается трава, вокруг заросли кустарников и деревьев, а земля больше похожа на прифронтовую зону со следами гусеничной техники.

Omskinform.ru Следы гусениц здесь повсюду. В «Авангарде» ранее сообщили, что территорию разравнивают, в том числе с применением тяжелой техники. Высокой травы, которая росла здесь буквально месяц назад, больше нет. Вместо нее – ровная черная земля с глубокими шрамами от гусениц и наваленные кучи земли.

За стенами ремонтируемого спорткомплекса строительного мусора, кажется, хватит на постройку небольшого дома. На голой земле за забором поддоны, бетонные конструкции и кучки мусора. Однако с лета мусора стало намного меньше.

Локация для спорта

Проект обновления этой территории разработала компания Might Of Light, самым известным проектом которой стал «Севкабель Порт» в Питере. Менее известным, но таким же креативным стал проект Design District DAA на базе комплекса зданий Центрального конструкторского бюро машиностроения. Судя по всему, фирма специализируется на благоустройстве промышленных локаций.

Как стало известно «Омск-информу», в Омске, у СКК им. Блинова, тоже планируется реализовать нечто похожее. Источник редакции отметил, что благоустраивать в привычном понимании этот участок не предполагается.

Планируется не просто поставить лавочки, фонари и урны, но и провести комплексную работу, создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом.

Планы действительно грандиозные: согласно проекту на территории появятся объекты для занятий многими видами спорта. Даже площадки для «летних» игр вроде баскетбола и падел-тенниса не будут простаивать зимой – их уберут под крышу. Начало уже положено – за высоким забором, скрывающим стройку, есть новая хоккейная коробка.

Однако территория рядом с легендарным спорткомплексом будет использоваться не только как большая площадка для спортсменов всех мастей. В первую очередь этот участок станет зоной отдыха для омичей, идущих с матчей «Омских Крыльев», «Омички» или концертов, которые также собираются проводить в обновленном СКК.

Как отметил информированный собеседник редакции, новое пространство не превратится в большую «наливайку» с барами и рюмочными. Наоборот, создатели проекта собираются учесть интересы разных групп омичей: для собаководов – специальную зону, для мамочек и их детей – площадку недалеко от кафе, а для спортсменов – спортобъекты.

Автор материала обратился за подробностями в пресс-службу «Авангарда», однако там отказались рассказывать о креативном проекте. «Омск-информ» опубликует изображения, как только они появятся.

Сроки затягиваются?

Сам СКК имени Блинова еще находится в стадии активной реконструкции. Гендиректор «Авангарда» Чистяков уверял, что работы завершат в рекордные сроки. Попытка в спешке реализовать задуманное привела к тому, что омичи из близлежащих домов стали жаловаться на шум стройки, который не утихал даже ночью.

Рабочие на объекте рассказали «Омск-информу», что ремонт СКК им. Блинова затягивается на неопределенный срок. По словам одного из строителей, на завершение всех необходимых работ им требуется около полугода.

Под конец сентября, когда обещанные сроки подходили к концу, хоккейный клуб объявил о дате первой игры, которая должна была пройти 25 сентября. Игра действительно прошла, но за закрытыми дверями. Ни омичей, ни СМИ на матч не пустили.

После тестовой игры двери СКК не открылись. Корреспондент «Омск-информа» снова отправился на стройку и узнал у строителей, что до окончания работ еще далеко. Позже это подтвердил и сам Чистяков, заявив, что ремонт затягивается. Говорить о завершении реконструкции СКК в этом году не стоит. Первая официальная игра пройдет ориентировочно в марте следующего года.

Реализация амбициозного проекта по масштабному благоустройству территории вокруг СКК имени Блинова в Омске может столкнуться с аналогичными проблемами, что и реконструкция самого спорткомплекса. Не исключено, что сроки обновления прилегающей к спорткомплексу локации затянутся. Остается набраться терпения и дождаться первых результатов, возможно, получится реально нечто грандиозное.