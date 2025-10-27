В «Авангарде» назвали дату первой официальной игры в СКК Блинова

Состоится она еще не скоро.

ХК «Авангард»

Сегодня, 27 сентября, в Омске торжественно открыли именную хоккейную коробку легендарного форварда «Авангарда» и бывшего президента клуба Максима Сушинского.

На мероприятии генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков озвучил планы по проведению первых официальных матчей в реконструируемом СКК имени Блинова в Омске. Сейчас на площадке занимаются пожарной безопасностью.

– Идет большая серьезная работа, потому что помимо обычных инфраструктурных ремонтных вопросов там есть вещи, связанные с пожарной безопасностью, с новыми требованиями пожарной безопасности. Это большая, тяжелая, не очень интересная, с точки зрения общественного внимания, работа которую надо просто проделать, – сказал Чистяков.

По его словам, первые игры пройдут еще не скоро.

– Это тяжелые, не очень интересные, с точки зрения общественного внимания, работы, которые просто надо проделать. Строители реально герои, они пашут круглые сутки. Аккуратно, с надеждой скажу, что в марте хотим уже там играть, – отметил Чистяков.

Напомним, что Чистяков заявлял, что первая неофициальная игра в спорткомплексе намечена на ноябрь. Ранее «Омск-информ» выяснил, что полностью отремонтировать комплекс в этом году не удастся.