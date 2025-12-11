Рише подписал контракт с «Авангардом» и даже прилетел в Омск

Специалист приступит к работе в ближайшее время.

ФОТО: hawk.ru

Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с Рафаэлем Рише. Канадец и экс-тренер челябинского «Трактора» будет работать с омским клубом до 2027 года.

– Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише, – прокомментировал генеральный менеджер клуба Алексей Сопин.

По его словам, Рише уже приехал в Омск и в ближайшие дни начнет работу с командой.

Напомним, 31-летний Рише вошел в тренерский штаб «Трактора» в 2024 году. До этого он трудился в юниорских канадских лигах. В середине ноября, после ухода Бенуа Гру, Рише стал в «Тракторе» исполняющим обязанности главного тренера.