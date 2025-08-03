Тысячи омичей собрались в центре города, чтобы услышать любимых артистов. Репортаж о ярких моментах праздника.

Накануне в Омске масштабно отпраздновали 309-ю годовщину основания города и День Омской области. На протяжении всего дня в городе прошли десятки различных мероприятий, главными из которых стали выставка «Флора», Сибирский международный марафон, программа на Омской крепости «В ритме города О!» и большой концерт на Соборной площади. Корреспондент «Омск-информа» посетил концерты на центральной площади города и привез оттуда атмосферный репортаж.

Согласно программе, в 18:30 праздник должен был открыть Виталий Гогунский (6+), однако артист вышел на сцену в начале седьмого, спел парочку песен и ушел за 5 минут до запланированного времени своего выступления, поблагодарив за саундчек.

Затем более часа на сцене выступали местные танцевальные и вокальные коллективы, не вызывающие особого интереса у омичей.

Тем временем людей возле сцены становилось все больше. Две омички, Лина и Таисия, поделились, что пришли на праздник раньше, чтобы стоять как можно ближе.

– Где-то за час, если не больше, подошли к забору. Очень ждем «Дискотеку Аварию»! – рассказали девушки.

В ожидании выступления первой звезды вечера, Виталия Гогунского, омичи провели более часа. Казалось, даже небо начало негодовать вместе с ними. Центр города затянули тучи, и начал моросить дождь. Некоторые омичи стали перешептываться и думать, что делать, если пойдет сильный ливень. Однако непогода длилась недолго, и тучи рассеялись ровно в момент выхода Гогунского на сцену.

Артист вышел к горожанам под бурю аплодисментов. Маленькие омичи при виде его в один голос прокричали «Кузя!», однако Виталию такое приветствие, видимо, не пришлось по душе. Он закатил глаза, саркастично улыбнулся и начал петь. Он исполнил песни «Ростов – Москва», «Бог», «Я тебя любишь» и легендарную «Шнягу шняжную». Также Гогунский неожиданно вновь высказался о русских женщинах. Подробнее об этом можно почитать здесь.

В конце выступления артист заявил, что любит Омск и вернулся в него с удовольствием. Он поздравил омичей с праздником и исполнил финальную песню – «Конь» группы «Любэ».

После выступления на сцене наградили победителей Сибирского международного марафона.

Лично поздравить омичей пришли и представители власти.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что с этого года День Омской области и города будут праздновать одновременно.

– Считаю, что разделить единое невозможно, поэтому на сегодняшний день и впредь будем праздновать такой праздник вместе, потому что Омская область – это Омск, а Омск – это Омская область. И еще по указу Петра I 309 лет назад город Омск был основан, вы помните, что Бухгольцем, который пришел в эти земли, основал Омскую крепость, и с тех пор идет учет годам нашего города. Я хочу сказать слова благодарности всем, кто участвовал в создании и развитии замечательного города Омска и замечательной Омской области. Хочу поблагодарить всех, кто сегодня организовывал мероприятие, посвященное этому празднику. Мне кажется, праздник удался, – сказал Хоценко.

Мэр города Сергей Шелест присоединился к поздравлению губернатора.

– Поздравляю вас всех с Днем города, с днем области! Благодаря вам город Омск становится с каждым днем все лучше и лучше и комфортнее для проживания. И я думаю, что мы вместе с вами приложим все усилия для того, чтобы город Омск был лучшим в России, ну и, соответственно, лучшим в мире. С праздником, Омск! – сказал градоначальник.

Следующую звезду вечера, Юлианну Караулову (6+), омичи встречали фонариками на телефонах. Из-за тысяч маленьких огоньков воцарилась завораживающая атмосфера.

Спев первую песню, Караулова поприветствовала омичей. Она сразу заметила в толпе плакат, гласивший «Хочу автограф от Юлианны». Певица пообещала подписать его после концерта, пошутив, что обязательно это сделает, потому что знает, в каком городе живет фанатка.

Однако спустя еще одну песню плакат маленькой омички Ульяны оказался на сцене, и певица принялась его подписывать.

– Подождете, ребят? Буквально секундочку, ладно? Просто, ну как бы да, пацан сказал – пацан сделал, – сказала Караулова.

Репертуар Юлианны включал такие известные композиции, как «Внеорбитные», «Ты не такой», «Просто так». Особенный отклик у публики вызвала песня «Угонщица» Ирины Аллегровой, которую Караулова включила в свою концертную программу.

– Загадайте желание для себя, для мира, для любимых, для родных. Что-то очень светлое, смелое, дерзкое или детское. Потому что, когда мы маленькие, мы мечтаем только смело и дерзко, не оглядываясь по сторонам. Все точно получится, все будет. Это ваш день рождения. Поздравляю, прекрасный город! – поздравила омичей певица.

Затем для горожан провели известный интерактив «Камера поцелуев». Отметим, что обычно такую игру проводят в перерывах спортивных мероприятий. Омичам она может быть знакома благодаря матчам хоккейного клуба «Авангард» на «G-Drive Арене».

Местным жителям настолько понравился интерактив, что после того, как он закончился, они закричали «Еще! Еще! Еще!», и организаторы не смогли отказать публике. Особо креативные омичи даже сложили из пальцев название города.

Наконец на сцене появился главный хэдлайнер вечера – популярная группа «Дискотека Авария» (6+). Участники группы вышли на сцену с огоньком в глазах и энергией, заряжающей толпу волнением и восторгом.

Первым хитом, который исполнила группа стал известный «Х.Х.Х.И.Р.Н.Р.» Омичи тут же пустились в пляс. Под мерцающими огнями вечернего неба прозвучали любимые всеми треки «Малинки», «Если хочешь остаться», «Небо» и «Арам зам зам».

Люди, держась за руки, кружились в танце, подпевали знакомым мелодиям, погружаясь в волшебство живой энергии группы, наполненной искрометностью и весельем. С лиц омичей не сходили улыбки. Хиты один за другим звучали мощно и эмоционально, вызывая море позитивных эмоций и желание двигаться вместе с музыкой.

Завершил выступление лидер группы Алексей Серов необычно. Во время исполнения легендарной «Новогодней» он переоделся в костюм Деда Мороза и начал щедро бросать омичам сувениры – яркие новогодние колпачки, забавные красные носы и шумные дуделки.

Но настоящий сюрприз ждал впереди. Лидер коллектива неожиданно сорвал с себя футболку и эффектно раскрошил гитару в щепки, вызвав шквал восторженных криков толпы. Затем музыканты поздравили горожан с праздником и даже спустились к ним.

«Заряженные» положительными эмоциями омичи покидали площадь, улыбаясь друг другу и обмениваясь впечатлениями о неповторимом вечере.

– Было очень круто! В сто раз лучше, чем в прошлом году! Больше всего «Дискотека Авария» понравилась, наверное. Юлианна Караулова тоже классно спела. Выступление Гогунского как-то не сильно поняла. Слишком много пафоса, – поделилась эмоциями омичка Ксения.

День города и Омской области стал ярким событием, объединившим жителей общей любовью к музыке, танцам и праздничному настроению. Каждый гость смог почувствовать особую энергетику этого дня, зарядиться позитивом и сохранить воспоминания о нем на долгое время. Концерты известных артистов создали уникальную атмосферу единения и радости, сделав этот день настоящим подарком для всех омичей.